شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: الفوز على الاتحاد المنستيري رسالة طمأنة لجماهير الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي فى بداية المشوار بدوري أبطال أفريقيا مهم للغاية من الناحية المعنوية، لأنه رسالة تطمئن الجمهور على الفريق.

وأضاف مهاجم الأهلى، «هذه مجرد البداية فقط، ونتمنى أن نواصل تحقيق الفوز بالمباريات المقبلة لكى نتوج بإذن الله بكل البطولات التى نشارك بها الموسم الحالي، وأشكر زملائي اللاعبين والجهاز الفني على المستوى الجيد الذي ظهرنا به في مباراة اليوم».

وتابع حسام حسن، «يجب أن يطمئن الجمهور على الفريق لأننا عازمون على الفوز بالبطولات هذا الموسم، لدينا إصرار كبير لتحقيق ذلك، جمهور الأهلي يستحق الكثير لأنه دائمًا يقف خلفنا ويشجعنا ونقدر حزنهم فى الأوقات التي نتعرض فيها للإخفاق».