شكرا لقرائتكم خبر عن كولر مازحاً بعد الفوز على اتحاد المنستيرى: أردت منح عبد المنعم إنذارا لإصابتى أثناء احتفاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة أمام الاتحاد المنستيري التونسي، ونجحوا فى تطبيق تعليمات الجهاز الفنى بشكل كبير.

وأضاف كولر، أن بداية المشوار الأفريقي لم تكن سهلة، والأهلي واجه خصمًا قويًّا على ملعبه ووسط جماهيره، مشيرًا إلى أن أداء الفريق يتحسن بشكل مستمر، ومع المزيد من العمل سوف يصل إلى مستويات أفضل ويحقق البطولات.

وأضاف المدرب السويسرى، «حتى الآن حققنا الفوز في مباراة الذهاب، لدينا مهمة صعبة في العودة نسعى لحسمها، وأؤكد أن الطريق طويل أمامنا، ولكننا سوف نقدم كل ما لدينا للنجاح في مهمتنا».

وأشار كولر إلى أن الأهلي فرض إيقاعه على الاتحاد المنستيري وحرمه من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، مؤكدًا أن الفريق يملك درجة كبيرة من التجانس سوف يعمل على استغلالها في اللقاءات المقبلة، مؤكدًا أن هناك روحًا طيبة للغاية بين اللاعبين، والجميع في حساباته سواء من شارك في المباراة أو من استمر على مقاعد البدلاء.

وتابع كولر، «المهم دائمًا أن نحقق المكسب، كل لاعب يساند زميله وهذه روح رائعة بين الجميع، سعيد بفرحة اللاعبين بعد الفوز.. محمد عبد المنعم احتفل بشكل جنونى لدرجة أنه أصابني فى قدمى، وددت لو منحته بطاقة صفراء».

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يثق في دعمهم المستمر للاعبين لإكمال المشوار والتتويج بالبطولات، وأنه يعمل بشكل مستمر على ذلك، لدرجة أنه لا يملك الوقت للتحرك في القاهرة والاستمتاع بالمعالم التاريخية بها.