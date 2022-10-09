شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل مطار المنستير بتونس فى طريق العودة إلى القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي مطار المنستير بتونس استعداداً لاستقلال الطائرة فى طريق العودة إلى القاهرة مساء اليوم، الأحد، بعد الفوز على الاتحاد المنستيرى بهدف نظيف فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الأهلي فوزاً قاتلاً بهدف نظيف على إتحاد المنستيري التونسي خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الأحد، بملعب مصطفى بن جنات بالمسنتير فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وتقام مباراة العودة بالقاهرة الأسبوع المقبل.

سجل محمد عبد المنعم هدف المباراة القاتل في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بفوز مُثير للمارد الأحمر حيث إستغل عبد المنعم ضربة حرة مباشرة وسجل الكرة برأسه قاتلة في الشباك التونسية.بدأ الأهلي بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وشادي حسين.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً ورفض أن يستمر "جس النبض" طويلاً وحاول استغلال صرعات سافيو وعبد القادر ومعلول لكن دون جدوى.