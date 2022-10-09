شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى يتقدم على الزمالك 10/12 فى الشوط الأول بنهائى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخر فريق كرة اليد بنادى الزمالك أمام الترجي التونسى بنتيجة 10/12 فى الشوط الأول بنهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس.

ويسعى الزمالك للأخذ بالثأر ورد الاعتبار خاصة أنه خسر من الترجي مؤخرا فى نهائى البطولة العربية.

تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على الأهلى بنتيجة 26/25 فى المواجهة التى جمعتهما أول أمس الجمعة فى دور نصف النهائى .

تأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على جى إس كى الكونغولي بنتيجة 33/17 ، بينما تأهل الأهلى بالفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 43/26 ، حيث يلتقى الفريق الأحمر اليوم مع الأفريقى التونسى فى مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع .

فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى الدور الأول خسر من الأفريقى التونسى بعد الفوز على نظيره فاب الكاميرونى 43/21، فى إطار ثالث مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية بعد الفوز على كلا من رد ستار الايفوارى فى اول مواجهاته على مولودية الجزائر فى ثانى لقاءاته.

ويطمح الفارس الأبيض فى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب البطولة العربية مؤخرا لحساب التوجى التونسى، والتى حرمته من المشاركة فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، فضلا عن أنه يطمح فى مواصلة التربع على العرش الأفريقى بالأكثر تتويجا حيث توج باللقب 12 مرة من قبل.

ويشهد تاريخ تتويج الزمالك الحصول على اللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 و 2018 و 2019.