شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق: هدفنا التتويج ببطولة أفريقيا.. وأشكر جماهير الأهلى على الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن هدف الفريق هو التتويج باللقب.

وقال أكرم توفيق بعد المباراة، «أهنئ جماهير الأهلي على الفوز فى مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري، ولكن المهمة لم تنته بعد، وما زال هناك شوط ثان، وسنضع كامل تركيزنا من أجل حسم التأهل لدور المجموعات».

وأضاف توفيق، «هدف الأهلي الأساسي هو التتويج باللقب، ونحن ندخل كل مباراة بمفردها، واليوم نجحنا فى الخروج بنتيجة إيجابية، وفور العودة للقاهرة سنضع كامل تركيزنا من أجل الاستعداد لمباراة الإياب».

وأبدى أكرم توفيق سعادته بعودته للمشاركة بشكل رسمي مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي، مؤكدًا أنه سيعمل على العودة بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة.

ووجه أكرم توفيق رسالة إلى جماهير الأهلي عقب الفوز على الاتحاد المنستيري، قائلًا: «ألف مبروك يا أعظم جمهور في الدنيا».

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب مصطفى بن جنات في مدينة المنستير في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.