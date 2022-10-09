شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول مباريات أسوان فى الدوري الممتاز حتى نهاية الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر جدول مباريات أسوان خلال الدوري الأول من مسابقة الدوري المصري للموسم الجديد 2022 / 2023 بعد إجراء القراعة ظهر اليوم، الأحد، ويستهل أسوان المسابقة بمواجهة الاتحاد السكندري، ويختتم الدور الأول بمواجهة الداخلية.

الجولة الأولي - أسوان x الاتحاد السكندري

الجولة الثانية - الأهلي x أسوان

الجولة الثالثة - أسوان x غزل المحلة

الجولة الرابعة - فيوتشر اف سي x أسوان

الجولة الخامسة - أسوان x فاركو

الجولة السادسة - سموحة x أسوان

الجولة السابعة - أسوان x سيراميكا كليوباترا

الجولة الثامنة - بيراميدز اف سي x أسوان

الجولة التاسعة - أسوان x انبي

الجولة العاشرة - المصري x أسوان

الجولة الحادية عشر - أسوان x الزمالك

الجولة الثانية عشر - البنك الأهلي x أسوان

الجولة الثالثة عشر - أسوان x حرس الحدود

الجولة الرابعة عشر - المقاولون العرب x أسوان

الجولة الخامسة عشر - أسوان x الاسماعيلي

الجولة السادسة عشر - أسوان x طلائع الجيش

الجولة السابعة عشر - الداخلية x أسوان

وأعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عن موقف مباريات الدوري العام خلال إقامة بطولة كأس العالم، المقرر انطلاقها فى قطر الشهر المقبل، وقال دياب خلال كلمته فى افتتاح مراسم سحب قرعة الدوري العام، "سيتم خوض 4 جولات فى الدوري العام أثناء كأس العالم.

وتقام حاليًا قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023 بأحد الفنادق الخاصة على كورنيش النيل بالقاهرة، لتحديد مباريات البطولة بالكامل، وذلك تحت اشراف رابطة الأندية المحترفة المصرية.

ويشارك فى بطولة الدورى 18 ناديًا، هم الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية.