شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعاقد مع قائد منتخب بنين الأولمبي لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهي مجلس إدارة نادى سموحة إجراءات التعاقد مع قائد منتخب بنين الأولمبي "دوكو دودو" قادما من نادى "أوف ماس" بالدورى البنيني، بعقد يمتد لـ4 مواسم.

وأشاد الجهاز الفنى، بقيادة طارق العشري، بقدرات لاعب وسط المنتخب الأولمبى البنيني صاحب "18 عامًا" خاصة بعد ظهوره بمستوى متميز خلال المشاركة في لقاء سموحة الودى أمام الإتحاد السكندري أمس .

ووقع "دودو" على عقود انضمامه لسموحة اثناء تواجده مع منتخب بنين الأوليمبي لمواجهة منتخب مصر الأوليمبي وديًا .

وأعلن نادى سموحة، حتى الآن، عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الحالية، أبرزها التعاقد مع النيجيري جونيور أجاي، والفلسطيني محمد باسم، وأحمد حسين المنضم من نادى الداخلية ، ومحمود الملك، مدافع أبو قير للأسمدة، وإسلام كانو، لاعب طلائع الجيش، وأحمد شوشة، مدافع المصري، بالإضافة إلى الغاني بنجامين بواتينج إعارة موسم من الاتحاد السكندرى، ومحمود شبانة قادماً من نادى الزمالك لمدة موسم واحد.