شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: الفوز فى بداية المشوار الأفريقى كان مهما بعد إخفاق الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامي قمصان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، أن الفريق حقق نتيجة مميزة للغاية أمام الاتحاد المنستيري التونسي فى ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وكان صاحب الأفضلية فى المباراة.

وقال قمصان فى تصريحات بعد المباراة، «حققنا النتيجة المرجوة وفزنا باللقاء ولكن المهمة لم تنته بعد، نحترم الاتحاد المنستيرى لأنه فريق كبير، ولكن يظل الأهلي دائمًا هو أفضل نادٍ في أفريقيا».

وأضاف قمصان، «فى آخر 3 سنوات تواجدنا فى نهائي البطولة وفزنا باللقب مرتين وأخفقنا فى المرة الأخيرة فقط، كان لدينا إخفاق محلي أيضًا بخسارة بطولة الدوري، لذلك كان من المهم للغاية أن نحقق الفوز في بداية بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم لأن البدايات دائمًا مهمة، أتمنى أن نفوز بالمباراة المقبلة لكي نواصل المشوار في البطولة».

وأشاد قمصان بالخبرات الكبيرة التي يمتلكها مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مؤكدًا أنه مدرب كبير وله اسم بارز، وظهر ذلك بوضوح خلال تواجده مع منتخب النمسا في كأس الأمم الأوروبية.

وتوجه قمصان بالشكر إلى الجماهير التونسية على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن هذه هي كرة القدم الجميلة التي تؤلف بين الشعوب.