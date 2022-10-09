شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين كالون وفيوتشر فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين فريق كالون إف سي بطل سيراليون وفيوتشر بالتعادل السلبى، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب سامويل كانيون دو ضمن ذهاب منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان على ماهر المدير الفنى لفيوتشر أعلن تشكيل فريقه لخوض المباراة وجاء كالتالى..

أحمد يحيى في حراسة المرمى، محمد رزق، سعد سمير، جوزيف جوناثان، عمر كمال عبد الواحد، مهند لاشين، كريم نيدفيد، غنام محمد، أيمن الصفاقسي، علي زعزع، ومروان محسن.