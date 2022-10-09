شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يعلن اقتراب عودة بيرسي تاو للتدريبات الجماعية وموقف عمار حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على حساب الاتحاد المنستيري التونسي في مستهل مشواره بدوري أبطال أفريقيا. وأضاف أن المباراة جاءت بالعديد من المكاسب، خاصة على الصعيد الطبي بعد مشاركة أكرم توفيق فى أول مباراة رسمية ولمدة 90 دقيقة، بعد غيابه طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة بقطع فى الرباط الصليبي.

وأشار طبيب الأهلى إلى أن المباراة شهدت أداءً بدنيًّا وفنيًّا مميزًا لعدد من اللاعبين الذين غابوا عن الأسابيع الأخيرة من بطولة الدوري بالموسم الماضي، مثل عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمود متولي.

وكشف أبو عبلة أن بيرسي تاو لاعب الفريق بدأ تدريبات لمس الكرة بشكل تدريجي ومنفرد، وسوف ينخرط فى التدريبات الجماعية قريبًا.

وأضاف أن عمار حمدى خضع لقياسات جديدة خلال الساعات الماضية، وبناءً عليها سوف ينضم قريبًا إلى التدريبات بصورة طبيعية.