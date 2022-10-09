شكرا لقرائتكم خبر عن محمد طاهر زيادة يفوز بفضية بطولة تطوان للفروسية ويتأهل للجائزة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الفارس محمد طاهر زيادة لاعب منتخبنا الوطنى للفروسية لقفز الموانع من تحقيق المركز الثانى والفوز بالميدالية الفضية فى بطولة تطوان الدولية التى أسدل الستار عليها بالمغرب، وشارك فيها 49 فارسا من 16 دولة.

وحصل الفارس على الميدالية الفضية بفارق بضعة أجزاء من الثانية عن صاحب المركز الأول الفارس الألمانى ديفيد ويل الذى حصل على الميدالية الذهبية، ليتأهل بذلك الفارس المصرى لبطولة الجائزة الكبرى التى تقام خلال الفترة المقبلة بالمغرب الشقيق، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للفروسية.

شارك فى البطولة دول، النمسا، بلجيكا، المغرب، برازيل ، كندا مصر ، فرنسا ، المانيا بريطانيا ، إيطاليا هولندا ، جنوب إفريقيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا.

يذكر أن الفارس محمد طاهر زيادة فاز بالميدالية الفضية لمنافسات الفرق مع المنتخب الوطنى المصرى فى دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط التى أقيمت بمدينة وهران الجزائرية مؤخرا.

ويستعد محمد طاهر زيادة بقوة لبطولة كأس العالم التى أصبح على بعد خطوة واحدة من التأهل إليها ، فضلا عن الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 33التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس صيف 2024 .