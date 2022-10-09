منتخب اليمن يهزم بنغلادش برباعية نظيفة يتأهل لنهائيات آسيا للناشئين 

المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل منتخبنا الوطني للناشئين (تحت سن 17 عاما) للمرة الثالثة لنهائيات آسيا للناشئين، بعد تصدره لمجموعته وحسم بطاقة التأهل للنهائيات.

وفاز منتخبنا على بنغلادش المضيفة باربعة اهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاحد، على استاد بيرشيسثا سيفاي محمد مصطفى في العاصمة البنجلاديشية دكا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023.

وسجل اهداف منتخبنا الوطني كلاً من أنور حسين (24 من ضربة جزاء) ومحمد وهيب (37) وعادل عباس (45+1) والبديل محمد أمير (78) أهداف الفوز لصالح منتخبنا الذي سيطر على مجريات المباراة.

وحصد منتخبنا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد فوزه على بوتان ب 8 أهداف نظيفة، وستة اهداف على سنغافورة، وفوزه على بنغلاديش بـرباعية.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

المصدر: سبأ