الامارات | فريق الإمارات يهزم «جلف إف سي» بسباعية ويتصدر دوري الدرجة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق نادي الإمارات (الصقور) على ضيفه «جلف إف سي» بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى، ليصل فريق الإمارات للنقطة العاشرة متصدرا الترتيب.

وفي مباراة ثانية حقق حتا أول فوز بقيادة مدربه الجديد الدكتور عبدالله مسفر عندما تغلب على مضيفه الفجيرة بهدفين مقابل هدف، ليصبح رصيد حتا ست نقاط في المركز التاسع، بينما لدى الفجيرة خمس نقاط في المركز 13.

وتمكن نادي الحمرية من هزيمة نادي العربي بهدف نظيف ليصبح رصيده سبع نقاط في المركز السادس.

وتعادل دبا الحصن على ملعبه مع ضيفه العروبة بهدف لكل منهما، ليصبح رصيد دبا الحصن 10 نقاط في المركز الثاني، والعروبة سبع نقاط في المركز السابع.







