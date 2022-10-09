شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُسقط اتحاد المنستيري فى تونس بهدف قاتل بدوري الأبطال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزاً قاتلاً بهدف نظيف على إتحاد المنستيري التونسي خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الأحد، بملعب مصطفى بن جنات بالمسنتير فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وتقام مباراة العودة بالقاهرة الأسبوع المقبل.

سجل محمد عبد المنعم هدف المباراة القاتل في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بفوز مُثير للمارد الأحمر حيث إستغل عبد المنعم ضربة حرة مباشرة وسجل الكرة برأسه قاتلة في الشباك التونسية.

بدأ الأهلي بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وشادي حسين.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً ورفض أن يستمر "جس النبض" طويلاً وحاول استغلال صرعات سافيو وعبد القادر ومعلول لكن دون جدوى.

واحتسب الجزائري لحلو بن براهم حكم المباراة ضربة حرة مباشرة للأهلي، سددها معلول في الحائط البشري للفريق التونسي.

واصل الأهلي الضغط على مرمى الفريق التونسي واستحوذ على مُجريات المباراة بفضل إنطلاقات ومهارات سافيو وعبد القادر وطاهر لكن "اللمسة الأخيرة" مازالت تحرم الأحمر من زيارة شباك الفريق التونسي.

بعد سيطرة من الأهلي لمدة 30 دقيقة تقريباً نشط أداء الفريق التونسي واحُتسبت له ضربة حرة مباشرة جاءت فى الحائط البشري الأهلاوي، واستمر الحال على هذا الأداء إلى أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريق التونسي الذي حاول إستغلال تراجع أداء الأحمر مع نهاية الشوط الأول ، وحاول الفريق التونسي إستغلال عاملي الأرض والجمهور لزيارة شباك محمد الشناوي.

ونال محمد عبد المنعم بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي اتحاد المنستيري ، وشارك محمد شريف بدلاً من شادي حسين وحاول الاهلي الوصول إلى مرمى الفريق التونسي وكاد أحمد عبد القادر يُسجل الهدف الأول في الدقيقة 74 وسدد كرة بعد مراوغة دفاع الفريق التونسي لكن حارس الأخير أنقذ الموقف.

وفي أخر 13 دقيقة شارك محمد مجدي أفشة وحسام حسن بدلاً من سافيو وأحمد عبد القادر ،وحاول الأهلي "خطف" هدف في الدقائق الأخيرة وكان للأهلي ما أراد بهدف مُثير لمحمد عبد المنعم برأسية قاتلة في اللحظات الأخيرة بعدها أطلق الحكم الجزائري صافرة نهاية اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف.