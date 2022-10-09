شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات طبية مشددة قبل مواجهة الزمالك وفلامبو البوروندي بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد استاد "برج العرب" تشديدات طبية كبيرة قبل مواجهة الزمالك وفلامبو البوروندي المقرر إقامتها بعد قليل، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص مسؤولو الاستاد على على مراجعة كافة الأمور الوقائية وتعقيم غرف خلع الملابس، بجانب قياس درجة حرارة اللاعبين قبل الدخول.

ويخوض الزمالك مواجهة فلامبو بقائمة تضم كلا من:-

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - يوسف إبراهيم اوباما" - سيف جعفر - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.