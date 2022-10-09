شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن التعاقد مع محمد خليفة فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، رسمياً إجراءات التعاقد مع محمد خليفة لاعب خط وسط المقاصة وإيسترن كومبانى الأسبق فى صفقة انتقال حر لمدة خمسة مواسم مقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع اللاعب بعد اجتيازه الاختبار الطبي حيث سبق له اللعب ضمن صفوف ناشئين الزمالك قبل أن ينضم لأندية مصر المقاصة وأسوان وإيسترن كومباني.

وبات خليفة هو الصفقة رقم 12 خلال الميركاتو الصيفي الحالي استعداداً للموسم الجديد.

وكان مسئولو الإسماعيلي قد تعاقدوا فى الفترة الماضية مع كلا من الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط بالإضافة إلى باسم مرسي وصالح جمعه ومحمود الشبراوي وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن.