شكرا لقرائتكم خبر عن عزمى محيلبة يتوج ببطولة العالم ويحجز أول مقعد لمصر فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج عزمى محيلبة بذهبية بطولة العالم للرماية المقامة فى كرواتيا ليحجز أول مقعد لمصر فى أولمبياد باريس 2024.

وكان عزمي محيلبة قد تأهل لنهائي بطولة العالم لرماية الخرطوش بكرواتيا بعد إحرازه المركز السادس مكرر ١٢٥/١٢٢ مناصفة مع القطرى صالح الرشيد والإيطالي ريزوتي جابريلي.

عزمي محيلبة بطل مصر فى الرماية وحصل مؤخرا على الميدالية البرونزية فى رماية الإسكيت بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران الجزائرية في نسختها التاسعة عشر.

وكان فى استقباله اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية وعماد عليش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية.