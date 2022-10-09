شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات الزمالك بالدورى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم قرعة بطولة الدورى الممتاز للعام الجديد وأسفرت عن مواجهات غاية في القوة والندية بالأسبوع الأول، ومن المقرر أن يلتقى الزمالك في الأسبوع الأول مع سموحة، ثم يخرج لمواجهة سيراميكا، ثم يستضيف بيراميدز في لقاء قوى.

وفى الجولة الرابعة يخرج الزمالك لمواجهة إنبى، ثم يستضيف الفريق الأبيض نظيره المصرى البورسعيدى، بينما يلتقى الزمالك مع الأهلى في لقاء القمة بالجولة الرابعة عشر للدورى.

ويختتم الزمالك مبارياته مع فاركو بالجولة السابعة عشر باستاد الإسكندرية



الزمالك

وأعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عن موقف مباريات الدوري العام خلال إقامة بطولة كأس العالم، المقرر انطلاقها فى قطر الشهر المقبل، وقال دياب خلال كلمته فى افتتاح مراسم سحب قرعة الدوري العام، "سيتم خوض 4 جولات فى الدوري العام أثناء كأس العالم:.

وأجريت قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023 بأحد الفنادق الخاصة على كورنيش النيل بالقاهرة، لتحديد مباريات البطولة بالكامل، وذلك تحت اشراف رابطة الأندية المحترفة المصرية.

ويشارك في بطولة الدورى 18 ناديًا، هم الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية .