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شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين وأحمد يحيى وزعزع.. الصفقات الجديدة تقود تشكيل فيوتشر أمام كالون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة كالون إف سي بطل سيراليون، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب سامويل كانيون دو ضمن ذهاب منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث خلالها فيوتشر عن العودة بنتيجة إيجابية قبل خوض مباراة الإياب التي تقام بالقاهرة.
وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:
أحمد يحيى في حراسة المرمى، محمد رزق، سعد سمير، جوزيف جوناثان، عمر كمال عبد الواحد، مهند لاشين، كريم نيدفيد، غنام محمد، أيمن الصفاقسي، علي زعزع، ومروان محسن.
فيوتشر
من ناحية أخرى، كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن علي ماهر المدير الفني للفريق لم ينه بعد إجراءات الرخصة التدريبية "A"، والتي سافر على مدار الأيام الماضية إلى الإمارات لإنهائها حتى يتمكن من قيادة الفريق من داخل أرض الملعب، وحتى الآن من المقرر أن يقود علي ماهر الفريق من المدرجات في مواجهة كالون المرتقبة بدور الـ32.