شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين وأحمد يحيى وزعزع.. الصفقات الجديدة تقود تشكيل فيوتشر أمام كالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة كالون إف سي بطل سيراليون، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب سامويل كانيون دو ضمن ذهاب منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث خلالها فيوتشر عن العودة بنتيجة إيجابية قبل خوض مباراة الإياب التي تقام بالقاهرة.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

أحمد يحيى في حراسة المرمى، محمد رزق، سعد سمير، جوزيف جوناثان، عمر كمال عبد الواحد، مهند لاشين، كريم نيدفيد، غنام محمد، أيمن الصفاقسي، علي زعزع، ومروان محسن.