شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينظم بطولتى السوبر الأفريقي والكؤوس الأفريقية لليد «رجال» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالأهلي، حصول النادي على حق تنظيم النسخة الـ 30 من بطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد «رجال» المقرر لها خلال الفترة من٢٢- ٢٥ أبريل ٢٠٢٣، والنسخة الـ ٣٩ من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد «رجال» خلال الفترة ما بين ٢٤ أبريل و٦ مايو ٢٠٢٣.

وتسلم خالد العوضي خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يفيد بإسناد حق استضافة البطولتين للنادي الأهلي، وكان الأهلي قد أرسل خطابا بتاريخ ٣٠ يوليو٢٠٢٢يطلب فيه حق استضافة البطولتين.

وفاز الأهلي على الأفريقي التونسي بنتيجة 30/22 فى مباراة الميدالية البرونزية فى بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد المقامة بتونس، ليحسم المركز الثالث بالبطولة.

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلا من: عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - محمد إبراهيم - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - عبد الرحمن فيصل - مصطفى خليل - إسلام حسن - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - راؤول نانتس - أحمد خيري - إسلام راضي - سيف هاني - عمر سامي.