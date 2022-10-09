شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. طرد زيدان يهدى كأس العالم لفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض النجم الفرنسى زين الدين زيدان لموقف لا يمكن أن ينساه خلال مشاركته فى منافسات بطولة كأس العالم 1998، والتى أقيمت فى فرنسا، والتى قاد فيها زيدان منتخب بلاده للتتويج باللقب الأول والأخير فى تاريخ الديوك.

وشهدت مباراة فرنسا أمام السعودية، والتى انتهت بفوز المنتخب الفرنسى برباعية دون رد، طرد زين الدين زيدان، وكانت تلك أول بطاقة حمراء لزيدان فى المونديال وتلقى واحدة أخرى فى نهائى كأس العالم 2006 أمام إيطاليا.

وكان الطرد بمثابة التحدى للاعب ومصالحة للجماهير الفرنسية التى كانت غاضبة من طرده، عندما سجل هدفين فى المباراة النهائية أمام البرازيل ليهدى بلاده اللقب الوحيد فى كأس العالم.

وانتهت المباراة النهائية لمونديال 1998 بفوز الديوك الفرنسية بثلاثة أهداف نظيفة، وكانت هذه النتيجة الأثقل للبرازيل فى جميع النهائيات التى خاضتها عبر تاريخها بكأس العالم، وشهدت معها انطلاقة قوية لزين الدين مع يوفنتوس وريال مدريد الإسبانى.