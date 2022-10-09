شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: إغلاق القيد الصيفى غداً ولا نية للتمديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم غلق باب القيد فى موعده مساء غد، الاثنين، ولا توجد نية لدى المسئولين فى مد القيد الصيفي عن الموعد الذى تم تحديده سلفا من قبل مسئولى الجبلاية.

وأعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عن موقف مباريات الدوري العام خلال إقامة بطولة كأس العالم، المقرر انطلاقها فى قطر الشهر المقبل، وقال دياب خلال كلمته فى افتتاح مراسم سحب قرعة الدوري العام، "سيتم خوض 4 جولات فى الدوري العام أثناء كأس العالم".

ويشارك في بطولة الدورى 18 ناديًا هى الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية.