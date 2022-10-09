موعد قمة الأهلي والزمالك في الموسم الجديد 2022-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

أسفرت قرعة الموسم الجديد 2022 - 2023، والتي أجرتها رابطة الأندية المصرية لكرة القدم اليوم الأحد، عن مواجهة الأهلي للزمالك في قمة الكرة المصرية بالبطولة المحلية خلال الأسبوع رقم 14 و31 من عمر المسابقة المحلية.

ويشارك في بطولة الدوري 18 ناديًا، وهم: الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية .

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد استقرت على انطلاق بطولة الدوري الموسم الكرة الجديد يوم 18 أكتوبر الجاري، وتدرس الرابطة إقامة المباريات كل ثلاثة أو أربعة أيام للتغلب على ضيق الوقت بسبب كثرة التوقفات الدولية في الموسم المقبل.

وجاء قرار تأجيل انطلاق بطولة الدوري من يوم 16 أكتوبر إلى 18 من الشهر ذاته، بسبب ارتباط 4 فرق مصرية (الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر) بالمشاركة في جولة الإياب بالبطولات الأفريقية".