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البداية ضد الإسماعيلي.. جدول مباريات الأهلي في الموسم الجديد 2022 - 2023

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الشارقة - اميمة ياسر -    

أقيمت اليوم الأحد قرعة بطولة الممتاز للموسم الجديد 2022 - 2023، بتنظيم رابطة الأندية المحترفة في أحد فنادق القاهرة.

ويستهل الأهلي مشواره لاستعادة لقب الدوري المصري بمواجهة الإسماعيلي، فيما يلتقي مع الزمالك في الجولة 14.

وفيما يلي جدول مباريات الأهلي:

الجولة الأولى: الإسماعيلي × الأهلي

الجولة الثانية: الأهلي × أسوان

الجولة الثالثة: الداخلية × الأهلي

الجولة الرابعة: الأهلي × الاتحاد السكندري

الجولة الخامسة: الأهلي × طلائع الجيش 

الجولة السادسة: غزل المحلة × الأهلي

الجولة السابعة: الأهلي × فيوتشر

الجولة الثامنة: فاركو × الأهلي

الجولة التاسعة: الأهلي × سموحة

الجولة العاشرة: سيراميكا كليوباترا × الأهلي

الجولة 11: الأهلي × بيراميدز

الجولة 12: إنبي × الأهلي

الجولة 13: الأهلي × المصري

الجولة 14: الزمالك × الأهلي

الجولة 15: الأهلي × البنك الأهلي

الجولة 16: حرس الحدود × الأهلي

الجولة 17: الأهلي × المقاولون العرب

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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