البداية ضد الإسماعيلي.. جدول مباريات الأهلي في الموسم الجديد 2022 - 2023

الشارقة - اميمة ياسر -
أقيمت اليوم الأحد قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022 - 2023، بتنظيم رابطة الأندية المحترفة في أحد فنادق القاهرة.
ويستهل الأهلي مشواره لاستعادة لقب الدوري المصري بمواجهة الإسماعيلي، فيما يلتقي مع الزمالك في الجولة 14.
وفيما يلي جدول مباريات الأهلي:
الجولة الأولى: الإسماعيلي × الأهلي
الجولة الثانية: الأهلي × أسوان
الجولة الثالثة: الداخلية × الأهلي
الجولة الرابعة: الأهلي × الاتحاد السكندري
الجولة الخامسة: الأهلي × طلائع الجيش
الجولة السادسة: غزل المحلة × الأهلي
الجولة السابعة: الأهلي × فيوتشر
الجولة الثامنة: فاركو × الأهلي
الجولة التاسعة: الأهلي × سموحة
الجولة العاشرة: سيراميكا كليوباترا × الأهلي
الجولة 11: الأهلي × بيراميدز
الجولة 12: إنبي × الأهلي
الجولة 13: الأهلي × المصري
الجولة 14: الزمالك × الأهلي
الجولة 15: الأهلي × البنك الأهلي
الجولة 16: حرس الحدود × الأهلي
الجولة 17: الأهلي × المقاولون العرب