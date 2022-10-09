البداية ضد الإسماعيلي.. جدول مباريات الأهلي في الموسم الجديد 2022 - 2023

الشارقة - اميمة ياسر -

أقيمت اليوم الأحد قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022 - 2023، بتنظيم رابطة الأندية المحترفة في أحد فنادق القاهرة.

ويستهل الأهلي مشواره لاستعادة لقب الدوري المصري بمواجهة الإسماعيلي، فيما يلتقي مع الزمالك في الجولة 14.

وفيما يلي جدول مباريات الأهلي:

الجولة الأولى: الإسماعيلي × الأهلي

الجولة الثانية: الأهلي × أسوان

الجولة الثالثة: الداخلية × الأهلي

الجولة الرابعة: الأهلي × الاتحاد السكندري

الجولة الخامسة: الأهلي × طلائع الجيش

الجولة السادسة: غزل المحلة × الأهلي

الجولة السابعة: الأهلي × فيوتشر

الجولة الثامنة: فاركو × الأهلي

الجولة التاسعة: الأهلي × سموحة

الجولة العاشرة: سيراميكا كليوباترا × الأهلي

الجولة 11: الأهلي × بيراميدز

الجولة 12: إنبي × الأهلي

الجولة 13: الأهلي × المصري

الجولة 14: الزمالك × الأهلي

الجولة 15: الأهلي × البنك الأهلي

الجولة 16: حرس الحدود × الأهلي

الجولة 17: الأهلي × المقاولون العرب