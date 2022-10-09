سافيو أساسياً وشادي حسين يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، عن تشكيل الفريق الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد المنستيري، المقرر انطلقها في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت تونس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيدخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد عبدالمنعم، ومحمود متولي، وأكرم توفيق، وعلي معلول

فى الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وبرونو سافيو وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر

في الهجوم: شادي حسين

يشار إلى أن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري تضم كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأيمن أشرف ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وشادي حسين وحسام حسن ومحمد شريف.