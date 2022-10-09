شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين الأهلي واتحاد المنستيري فى تونس بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي واتحاد المنستيري التونسي، المقامة حالياً بملعب مصطفى بن جنات بالمسنتير فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي.

بدأ الأهلي بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وشادي حسين.

وجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في المباراة كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدي فتحي، ومحمد شريف وأيمن أشرف، وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وحسام حسن.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً ورفض أن يستمر "جس النبض" طويلاً وحاول استغلال صرعات سافيو وعبد القادر ومعلول لكن دون جدوى.

واحتسب الجزائري لحلو بن براهم حكم المباراة ضربة حرة مباشرة للأهلي، سددها معلول في الحائط البشري للفريق التونسي.

واصل الأهلي الضغط على مرمى الفريق التونسي وإستحوذ على مُجريات المباراة بفضل إنطلاقات ومهارات سافيو وعبد القادر وطاهر لكن "اللمسة الأخيرة" مازالت تحرم الأحمر من زيارة شباك الفريق التونسي.

بعد سيطرة من الأهلي لمدة 30 دقيقة تقريباً نشط أداء الفريق التونسي وأحُتسبت له ضربة حرة مباشرة جاءت في الحائط البشري الأهلاوي ، وإستمر الحال على هذا الأداء إلى أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.