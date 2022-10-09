شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الإسماعيلى فى الجولة الأولى بالدوري للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد عن مواجهة الأهلي والإسماعيلى فى الجولة الأولى للمسابقة المحلية موسم 2022 / 2023.

وأعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عن موقف مباريات الدوري العام خلال إقامة بطولة كأس العالم، المقرر انطلاقها فى قطر الشهر المقبل، وقال دياب خلال كلمته فى افتتاح مراسم سحب قرعة الدوري العام، "سيتم خوض 4 جولات فى الدوري العام أثناء كأس العالم:.

وتقام حالياً قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023 بأحد الفنادق الخاصة على كورنيش النيل بالقاهرة، لتحديد مباريات البطولة بالكامل، وذلك تحت اشراف رابطة الأندية المحترفة المصرية.

ويشارك في بطولة الدورى 18 ناديًا، هم الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية .