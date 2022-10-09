شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الأهلى فى الدورى الممتاز حتى نهاية الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر جدول مباريات الأهلي خلال الدوري الأول من مسابقة الدوري المصري للموسم الجديد 2022 / 2023 بعد إجراء القراعة ظهر اليوم، الأحد، ويستهل المسابقة بمواجهة الإسماعيلي ويختتم الدور الأول بمواجهة المقاولون العرب.

الإسماعيلي ( الجولة الأولى)

أسوان ( الجولة الثانية )

الداخلية ( الجولة الثالثة )

الاتحاد السكندري ( الجولة الرابعة )

طلائع الجيش ( الجولة الخامسة )

غزل المحلة (الجولة السادسة )

فيوتشر ( الجولة السابعة )

فاركو ( الجولة الثامنة )

سموحة ( الجولة التاسعة )

سيراميكا كليوباترا ( الجولة العاشرة )

بيراميدز ( الجولة الحادية عشر )

انبي ( الجولة الثانية عشر )

المصري ( الجولة الثالثة عشر )

الزمالك ( الجولة الرابعة عشر )

البنك الأهلي ( الجولة الخامسة عشر )

حرس الحدود ( الجولة السادسة عشر )

المقاولون العرب ( الجولة السابعة عشر )

وأعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عن موقف مباريات الدوري العام خلال إقامة بطولة كأس العالم، المقرر انطلاقها فى قطر الشهر المقبل، وقال دياب خلال كلمته فى افتتاح مراسم سحب قرعة الدوري العام، "سيتم خوض 4 جولات فى الدوري العام أثناء كأس العالم:.

وتقام حاليًا قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023 بأحد الفنادق الخاصة على كورنيش النيل بالقاهرة، لتحديد مباريات البطولة بالكامل، وذلك تحت اشراف رابطة الأندية المحترفة المصرية.

ويشارك في بطولة الدورى 18 ناديًا، هم الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية .