كل ما تريد معرفته عن مباريات الأندية المصرية اليوم فى بطولات أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - تخوض أندية الأهلى والزمالك وفيوتشر اليوم، الأحد، مواجهات قوية فى بطولات أفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية، وتترقب الجماهير المصرية هذه المواجهات على مدار اليوم.

س: ما هو موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى؟

ج: يفتتح فريق الأهلى مشواره فى دوري أبطال أفريقيا بنسخته الجديدة اليوم، الأحد، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد المنستيرى على ملعب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة، فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، وسط حضور جماهيرى يقارب الـ 20 ألف متفرج.

س: من يدير المباراة تحكيميا؟

ج: أسند الكاف إدارة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري للحكم الجزائري لحلو بن براهم حكما للساحة، ويعاونه كل من أكرم زهروني مساعد أول و حمزة بوزيت، مساعد ثاني وإلياس بيكسيوا حكما رابعا.

س: هل هناك أزمة غيابات فى صفوف الأهلى؟

ج: يغيب عن الأهلى في مباراة الاتحاد المنستيرى رامي ربيعة بسبب الإيقاف، ومحمود كهربا وصلاح محسن لعدم قيدهما أفريقيًا، وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف ومحمد محمود لأسباب فنية.بينما يتواجد العائد من الإصابة أكرم توفيق، والوافدان الجدد شادي حسين وبرونو سافيو.