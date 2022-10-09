كل ما تريد معرفته عن مباريات الأندية المصرية اليوم فى بطولات أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - تخوض أندية الأهلى والزمالك وفيوتشر اليوم، الأحد، مواجهات قوية فى بطولات أفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية، وتترقب الجماهير المصرية هذه المواجهات على مدار اليوم.
ج: يفتتح فريق الأهلى مشواره فى دوري أبطال أفريقيا بنسخته الجديدة اليوم، الأحد، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد المنستيرى على ملعب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة، فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، وسط حضور جماهيرى يقارب الـ 20 ألف متفرج.س: من يدير المباراة تحكيميا؟
ج: أسند الكاف إدارة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري للحكم الجزائري لحلو بن براهم حكما للساحة، ويعاونه كل من أكرم زهروني مساعد أول و حمزة بوزيت، مساعد ثاني وإلياس بيكسيوا حكما رابعا.س: هل هناك أزمة غيابات فى صفوف الأهلى؟
ج: يغيب عن الأهلى في مباراة الاتحاد المنستيرى رامي ربيعة بسبب الإيقاف، ومحمود كهربا وصلاح محسن لعدم قيدهما أفريقيًا، وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف ومحمد محمود لأسباب فنية.بينما يتواجد العائد من الإصابة أكرم توفيق، والوافدان الجدد شادي حسين وبرونو سافيو.
س: متى تقام مباراة فيتوشر وكالون إف سى؟
ج: فى السادسة مساء اليوم يحل فريق فيوتشر ضيفاً على نظيره كالون إف سي بطل سيراليون، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سامويل كانيون دو ضمن ذهاب منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويسعى فيوتشر للعودة بنتيجة إيجابية قبل خوض مباراة الإياب التى تقام بالقاهرة.
س: ما هو موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى؟
ج: يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مواجهة صعبة عندما يلتقى فلامبو البوروندى، فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما وافق الفريق البوروندى على خوض مباراتى الذهاب والإياب في القاهرة، لاسيما أن الفارس الأبيض صعد لدور الـ32 بعد تغلبه على نظيره إيلكت التشادي، فى الدورى التمهيدى حيث فاز عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.
س: كيف استعد الزمالك للمباراة؟
ج: طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني من اللاعبين ضرورة إنهاء المباراة مبكرا واستغلال كافة الهجمات التى تتيح لهم، كما شرح بعض الأمور الخاصة كذلك الملاحظات، بالإضافة إلى نقل التعليمات للاعبين لتنفيذها، كما حذر من الكرات الطويلة التى يعتمد عليها الفريق البوروندى وخطورة الهجمات المرتدة على المرمى الزملكاوي.