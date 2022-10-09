شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "كعب سافيو" فى مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي بشكل مميز فى أول مباراة لفريقه أمام المنستيري في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب مصطفى بن جنات فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة اتحاد المنستيري المقرر إقامتها فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت تونس.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد عبدالمنعم، ومحمود متولي، وأكرم توفيق، وعلي معلول

فى الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وبرونو سافيو وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر

في الهجوم: شادي حسين

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل تحرك الحافلة إلى ملعب المباراة.

وخاض الأهلي مرانه الختامي في تونس أمس على المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير، والذي يستضيف مباراته أمام الاتحاد المنستيري المقرر لها الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في تونس كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأيمن أشرف ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وشادي حسين وحسام حسن ومحمد شريف.