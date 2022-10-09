شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تكرم محمد عبد المنصف لعطائه مع كرة القدم المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت رابطة الأندية تكريما خاصا لمحمد عبد المنصف حارس مرمى العديد من الفرق بالدوري الممتاز، والذى أعلن اعتزاله كرة القدم رسميا، وذلك على هامش سحب قرعة بطولة الدورى، وتم تكريم منصف بسبب عطائه ورحلته مع كرة القدم والتى حقق فيها العديد من الأرقام القياسية.

وأعلن محمد عبد المنصف، حارس الاتحاد السكندرى، اعتزاله كرة القدم بعد مباراة فريقه أمام الزمالك، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى الجولة الثانية والثلاثين للدورى الماضي، ليسدل الستار على رحلة تاريخية مع الساحرة المستديرة، شارك أوسة في 458 مباراة بإجمالى 40744 دقيقة لعب، تلقى خلالها 507 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 153 مباراة، وتفوق على عصام الحضرى حارس الفراعنة الذى شارك في 451 مباراة.