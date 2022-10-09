شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات الزمالك فى الدورى لموسم 2022 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2022-2023، التى تنطلق يوم 18 من الشهر الجارى، وجاءت مباريات الزمالك كالتالي:
الجولة الأولى .. الزمالك ضد سموحة
الجولة الثانية .. سيراميكا ضد الزمالك
الجولة الثالثة.. الزمالك ضد بيراميدز
الجولة الرابعة .. إنبي ضد الزمالك
الجولة الخامسة .. الزمالك ضد المصري
الجولة السادسة ..طلائع الجيش ضد الزمالك
الجولة السابعة .. البنك الأهلي ضد الزمالك
الجولة الثامنة.. الزمالك ضد حرس الحدود
الجولة التاسعة .. المقاولون العرب ضد الزمالك
الجولة العاشرة.. الزمالك ضد الإسماعيلي
الجولة الحادية عشر .. أسوان ضد الزمالك
الجولة الثانية عشر..الزمالك ضد الداخلية
الجولة الثالثة عشر.. الاتحاد ضد الزمالك
الجولة الرابعة عشر.. الزمالك ضد الأهلي
الجولة الخامسة عشر.. غزل المحلة ضد الزمالك
الجولة السادسة عشر.. الزمالك ضد فيوتشر
الجولة السابعة عشر.. فاركو ضد الزمالك