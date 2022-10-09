الجولة السابعة عشر.. فاركو ضد الزمالك

الجولة السادسة عشر.. الزمالك ضد فيوتشر

الجولة الخامسة عشر.. غزل المحلة ضد الزمالك

الجولة الرابعة عشر.. الزمالك ضد الأهلي

الجولة الثالثة عشر.. الاتحاد ضد الزمالك

الجولة الثانية عشر..الزمالك ضد الداخلية

الجولة الحادية عشر .. أسوان ضد الزمالك

الجولة العاشرة.. الزمالك ضد الإسماعيلي

الجولة التاسعة .. المقاولون العرب ضد الزمالك

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2022-2023، التى تنطلق يوم 18 من الشهر الجارى، وجاءت مباريات الزمالك كالتالي:

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات الزمالك فى الدورى لموسم 2022 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية