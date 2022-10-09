شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "دكة" الأهلي أمام اتحاد المنستيري في تونس بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراة إتحاد المنستيري بتونس في دوري أبطال أفريقا، كلا من: علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدي فتحي، ومحمد شريف وأيمن أشرف، وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وحسام حسن.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم كلا من: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وشادي حسين.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ولاعبو الفريق على مُعاينة أرضية ملعب مباراة اتحاد المنستيري التونسي فى بطولة أفريقيا قبل انطلاق المباراة فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت تونس.

وقام كولر ومعاونوه ولاعبو الأهلي بالنزول لأرض الملعب بمجرد الوصول إلى ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير الذى يستضيف المباراة المرتقبة التى تجمع الفريقين فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.