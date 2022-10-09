شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضغط واتحاد المنستيرى يفرض التعادل السلبي بعد 30 دقيقة بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي واتحاد المنستيري التونسي، المقامة حالياً بملعب مصطفى بن جنات بالمسنتير فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم كلا من: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وشادي حسين.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في المباراة، كلاً من: علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدي فتحي، ومحمد شريف وأيمن أشرف، وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وحسام حسن.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً ورفض أن يستمر "جس النبض" طويلاً وحاول استغلال صرعات سافيو وعبد القادر ومعلول لكن دون جدوى.

واحتسب الجزائري لحلو بن براهم حكم المباراة ضربة حرة مباشرة للأهلي، سددها معلول في الحائط البشري للفريق التونسي.

واصل الأهلي الضغط على مرمى الفريق التونسي وإستحوذ على مُجريات المباراة بفضل إنطلاقات ومهارات سافيو وعبد القادر وطاهر لكن "اللمسة الأخيرة" مازالت تحرم الأحمر من زيارة شباك الفريق التونسي.