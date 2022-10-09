شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه إنبى فى الجولة الأولى بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدورى المقامة حاليًا عن مواجهة فريق بيراميدز نظيره إنبى فى أولى جولات مسابقة الدورى الممتاز، الذى سينطلق يوم 18 من الشهر الجارى.

وكان أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أعلن أن بطولة الدورى ستنتهى يوم 30 يونيو المقبل، على أن ينطلق الموسم بعد القادم فى أغسطس 2023 وينتهى مايو 2024.

وتقام ظهر اليوم الأحد قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023 بأحد الفنادق الخاصة على كورنيش النيل بالقاهرة، لتحديد مباريات البطولة بالكامل، وذلك تحت اشراف رابطة الأندية المحترفة المصرية.