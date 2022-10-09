شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات فاركو فى الدورى.. البداية مع البنك والختام أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدوري الممتاز عن مواجهة بين فاركو والبنك الأهلى فى الجولة الأولى للمسابقة، بينما يلاقى الفريق البرتقالى الأهلى فى الأسبوع الثامن، ويختتم مبارياته بالدور الأول للمسابقة بمواجهة الزمالك.

نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.

وأجرت رابطة الأندية مراسم قرعة الدوري الجديد بأحد الفنادق الكبري بحضور ممثلي ومندوبي الـ 18 المشاركين فى المسابقة المقرر إنطلاقها فى النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

ويشارك في بطولة الدورى 18 ناديًا، هم الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية .

وجاءت مباريات فاركو كالتالى..

البنك الأهلي – فاركو

فاركو - حرس الحدود

المقاولون العرب – فاركو

فاركو - الاسماعيلي

أسوان - فاركو

فاركو - الداخلية

الاتحاد السكندري - فاركو

فاركو - الاهلي

غزل المحلة – فاركو

فاركو - فيوتشر

فاركو – طلائع الجيش

سموحة – فاركو

فاركو - سيراميكا

بيراميدز – فاركو

فاركو - انبى

المصري البورسعيدى – فاركو

فاركو - الزمالك