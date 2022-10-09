شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: رش الملعب إجبارى بتعليمات فيتوريا وعقوبات للاعتراض على التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد ألزم الأندية برش الملعب قبل انطلاق المباريات، بناءً على تعليمات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، كما أوضح حسين موقف الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية من خوض مباريات الدوري العام.

وقال عامر حسين، فى كلمته على هامش مراسم سحب قرعة مسابقة الدوري العام، "الدوري المصرى لا تطول مدته عكس ما يعتقد الناس، هى نفس الفترة الزمنية للدوريات الأخرى، ولكن المشكلة أننا نبدأ متأخرين، لدينا ارتباطات للمنتخب الأولمبى من 23 وحتى 30 أكتوبر".

وأضاف حسين، "فى شهر نوفمبر لدينا معسكر للمنتخب الأول، وفى يناير لا يوجد لدينا أى ارتباطات نحاول استغلاله لإنهاء أكبر عدد من المباريات والجولات، وفى مارس لدينا توقف دولى، ووضعنا جدولا زمنيا لإنهاء الدوري فى 30 يونيو".

وتابع عضو اتحاد الكرة، "الموسم الماضي الأندية حصلت على 104 أيام بسبب مشاركاتها الأفريقية، بالنسبة للوائح والشروط فى الموسم المقبل، بناءً على قرار فيتوريا، ألزمنا الأندية برش إجبارى للملاعب قبل المباريات، وبتوجيهات من الخبير الإنجليزي للحكام فرضنا عقوبات على الاعتراض على الحكام".

واختتم عامر حسين قائلا، "الأندية التى تشارك فى أفريقيا ستلعب بالدوري رابع يوم من مباراتها القارية، حال إقامتها خارج مصر، وثالث يوم حال إقامتها داخل مصر".