شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي واتحاد المنستيري فى تونس بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي واتحاد المنستيري التونسي المقامة حالياً بملعب مصطفى بن جنات بالمسنتير في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم كلا من: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وشادي حسين.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في المباراة، كلاً من: علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدي فتحي، ومحمد شريف وأيمن أشرف، وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وحسام حسن.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً ورفض أن يستمر "جس النبض" طويلاً وحاول إستغلال صرعات سافيو وعبد القادر ومعلول لكن دون جدوى.

وإحتسب الجزائري لحلو بن براهم حكم المباراة ضربة حرة مباشرة للأهلي ، سددها معلول في الحائط البشري للفريق التونسي.