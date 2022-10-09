شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوج ببرونزية بطولة أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز النادي الأهلي على الأفريقي التونسي بنتيجة 30/22 فى مباراة الميدالية البرونزية فى بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد المقامة بتونس، ليحسم المركز الثالث بالبطولة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 14 / 9 ليواصل الفريق المصري تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء ويفوز بالمركز الثالث.