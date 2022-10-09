شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوج ببرونزية بطولة أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز النادي الأهلي على الأفريقي التونسي بنتيجة 30/22 فى مباراة الميدالية البرونزية فى بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد المقامة بتونس، ليحسم المركز الثالث بالبطولة.
وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 14 / 9 ليواصل الفريق المصري تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء ويفوز بالمركز الثالث.
وكان الأهلي قد خسر من الزمالك فى نصف النهائي بنتيجة 26 - 25، بينما خسر الأفريقي أمام الترجي بنتيجة 31/22 فى الدور نفسه.
وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلا من: عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - محمد إبراهيم - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - عبد الرحمن فيصل - مصطفى خليل - إسلام حسن - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - راؤول نانتس - أحمد خيري - إسلام راضي - سيف هاني - عمر سامي.