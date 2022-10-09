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الأهلى يتوج ببرونزية بطولة أفريقيا لكرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز النادي الأهلي على الأفريقي التونسي بنتيجة 30/22 فى مباراة الميدالية البرونزية فى بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد المقامة بتونس، ليحسم المركز الثالث بالبطولة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 14 / 9 ليواصل الفريق المصري تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء ويفوز بالمركز الثالث.

وكان الأهلي قد خسر من الزمالك فى نصف النهائي بنتيجة 26 - 25، بينما خسر الأفريقي أمام الترجي بنتيجة 31/22 فى الدور نفسه.

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلا من: عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - محمد إبراهيم - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - عبد الرحمن فيصل - مصطفى خليل - إسلام حسن - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - راؤول نانتس - أحمد خيري - إسلام راضي - سيف هاني - عمر سامي.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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