شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يضرب موعداً مع الزمالك بالجولة 5 للدورى ويواجه الأهلى فى الـ13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدوري المصري التى أقيمت مساء اليوم، الأحد، عن مواجهة قوية للنادي المصري فى الأسبوع الأول مع سيراميكا، بينما يلتقى الفريق البورسعيدي في الجولة الأخيرة مع سموحة.

ومن المقرر أن يلاقي المصري نظيره الزمالك فى الأسبوع الخامس من الدوري، على أن يواجه النادي الأهلي بالجولة رقم 13.

وجاءت باقي مباريات المصري كالتالي:



المصري

ويشارك في بطولة الدورى 18 ناديًا، هم الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية .