الزمالك يواجه بيراميدز فى الجولة 3 والجولة 21 بالدورى

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدورى التى أقيمت منذ قليل، عن مواجهة الزمالك وبيراميدز فى الجولة الثالثة والجولة 21 من عمر مسابقة بطولة الدورى لموسم 2022 / 2023.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك مع سموحة فى أولى مباريات البطولة فى الأسبوع الأول من الدورى.

ويشارك في بطولة الدورى 18 ناديًا، هم الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية .