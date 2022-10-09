7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، وعلى رأسها مواجهة الأهلى مع المنستيرى التونسى، ومباراة الزمالك مع فلامبو البورندى، وكذلك اجراء مراسم قرعة بطولة الدورى للموسم الجديد .

الزمالك فى مواجهة صعبة أمام فلامبو البوروندى بدورى أبطال أفريقيا الليلة

يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مواجهة صعبة عندما يلتقى فلامبو البوروندى، فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما وافق الفريق البوروندى على خوض مباراتى الذهاب والإياب في القاهرة، لاسيما أن الفارس الأبيض صعد لدور الـ32 بعد تغلبه على نظيره إيلكت التشادي، فى الدورى التمهيدى حيث فاز عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

يفتتح فريق الاهلى مشواره فى دوري أبطال أفريقيا بنسخته الجديدة اليوم، الأحد، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد المنستيرى على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة، فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، وسط حضور جماهيرى يقارب الـ 20 ألف متفرج.

رابطة الأندية تقرر خوض 4 جولات فى الدوري الممتاز بالتزامن مع كأس العالم

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عن موقف مباريات الدوري العام خلال إقامة بطولة كأس العالم، المقرر انطلاقها فى قطر الشهر المقبل، وقال دياب خلال كلمته فى افتتاح مراسم سحب قرعة الدوري العام، "سيتم خوض 4 جولات فى الدوري العام أثناء كأس العالم:.

الأهلي يواجه الإسماعيلى فى الجولة الأولى بالدوري للموسم الجديد

أسفرت قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد عن مواجهة الأهلي والإسماعيلى فى الجولة الأولى للمسابقة المحلية موسم 2022 / 2023.

أعلنت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر انطلاقه يوم 18 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي فى الأسبوع الأول، بينما يواجه نادى الزمالك نظيره سموحة.