شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة عرش أفريقيا ومصالحة الجمهور أبرز دوافع الزمالك قبل نهائى أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير الزمالك المواجهة المرتقبة بين فريق كرة اليد الأول أمام الترجي التونسى فى نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة بتونس.

ويرصد ”الخليج 365” دوافع الزمالك لحصد اللقب الأفريقى فى التقرير التالى:

مواصلة التربع على عرش أفريقيا

يسعى الزمالك لمواصلة التربع على عرش أفريقيا بالوصول للنجمة الأفريقية رقم 13 فى تاريخه، حيث توج الزمالك باللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 و 2018 و 2019 .





مصالحة الجماهير

كما يطمح الزمالك فى مصالحة الجماهير ورد الاعتبار من الترجي التونسى الذى حرم الأبيض مؤخرا من حصد لقب البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم السوبر جلوب.





حصد اللقب الثانى هذا الموسم

كما يسعى الزمالك لحصد اللقب الثانى هذا الموسم بعد التتويج بلقب السوبر المحلى على حساب الأهلى فى أول بطولات الموسم الجديد.