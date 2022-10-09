شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات الجولة الأولى بالدورى لموسم 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر انطلاقه يوم 18 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي فى الأسبوع الأول، بينما يواجه نادى الزمالك نظيره سموحة.

وجاءت مباريات الأسبوع الأول كالتالي:

المصري مع سيراميكا

فاركو والبنك الأهلي

أسوان مع الاتحاد السكندري

فيوتشر مع حرس الحدود

إنبي مع بيراميدز

الأهلي مع الاسماعيلي

المقاولون العرب مع غزل المحلة

الزمالك مع سموحة

طلائع الجيش مع الداخلية

وسحبت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، اليوم الأحد، قرعة الدوري الممتاز الجديد موسم 2022_2023 ، بأحد فنادق القاهرة. وأخطرت رابطة الأندية واتحاد الكرة، أندية الدوري الممتاز، بحضور ممثل لكل فريق فى مراسم إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2022 / 2023، والمقرر لها اليوم بأحد فنادق القاهرة.

واستقرت رابطة الأندية المحترفة على انطلاق بطولة الدوري الموسم الكرة الجديد يوم 18 أكتوبر الجاري، وتدرس الرابطة إقامة المباريات كل ثلاثة أو أربعة أيام للتغلب على ضيق الوقت بسبب كثرة التوقفات الدولية في الموسم المقبل.

وجاء قرار تأجيل انطلاق بطولة الدوري من يوم 16 أكتوبر إلى 18 من الشهر ذاته، بسبب ارتباط 4 فرق مصرية (الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر) بالمشاركة في جولة الإياب بالبطولات الأفريقية".