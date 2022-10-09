شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى قمة الكرة المصرية بالأسبوعين الـ 14 و31 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الموسم الجديد والتي أجرتها رابطة الأندية المصرية لكرة القدم قبل قليل، عن مواجهة الأهلي للزمالك في قمة الكرة المصرية بالبطولة المحلية خلال الأسبوع رقم 14 و31 من عمر المسابقة المحلية.

ويشارك في بطولة الدورى 18 ناديًا، هم الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية .

وسحبت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، اليوم الأحد، قرعة الدوري الممتاز الجديد موسم 2022_2023 ، بأحد فنادق القاهرة. وأخطرت رابطة الأندية واتحاد الكرة، أندية الدوري الممتاز، بحضور ممثل لكل فريق فى مراسم إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2022 / 2023، والمقرر لها اليوم بأحد فنادق القاهرة.

واستقرت رابطة الأندية المحترفة على انطلاق بطولة الدوري الموسم الكرة الجديد يوم 18 أكتوبر الجاري، وتدرس الرابطة إقامة المباريات كل ثلاثة أو أربعة أيام للتغلب على ضيق الوقت بسبب كثرة التوقفات الدولية في الموسم المقبل.

وجاء قرار تأجيل انطلاق بطولة الدوري من يوم 16 أكتوبر إلى 18 من الشهر ذاته، بسبب ارتباط 4 فرق مصرية (الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر) بالمشاركة في جولة الإياب بالبطولات الأفريقية".