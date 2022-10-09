شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يقيد 10 صفقات صيفية بعد انتهاء أزمة الشعبانى ورفع الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة النادي المصري، قيد الصفقات العشر الجديدة التى تعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي الجاري فى قائمة الفريق التى تستعد للموسم المقبل، وذلك بعدما تلقى النادى البورسعيدي خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يفيد بانتهاء أزمة مستحقات معين الشعباني المدرب السابق للفريق، والسماح للمصرى بقيد لاعبيه.

وحسم النادي المصري 10 صفقات، حتى الآن، وتعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي، كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم.

كما حصل النادي على توقيع أنتوني أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، و المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، ومحمود جاد وأخيرا عمرو طارق.

كما قرر الجهاز الفني للمصري بقيادة إيهاب جلال وضع الثنائي، محمد بلح وهيثم العيوني، على قائمة انتظار الفريق، وذلك لعدم حاجة الفريق إلى خدماتهم، ويترقب المصري تلقي أي عرض قبل غلق باب القيد لبيع كلا اللاعبين.