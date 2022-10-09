شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقرر خوض 4 جولات فى الدوري الممتاز بالتزامن مع كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عن موقف مباريات الدوري العام خلال إقامة بطولة كأس العالم، المقرر انطلاقها فى قطر الشهر المقبل، وقال دياب خلال كلمته فى افتتاح مراسم سحب قرعة الدوري العام، "سيتم خوض 4 جولات فى الدوري العام أثناء كأس العالم:.

وتقام قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023 بأحد الفنادق الخاصة على كورنيش النيل بالقاهرة، لتحديد مباريات البطولة بالكامل، وذلك تحت اشراف رابطة الأندية المحترفة المصرية.

ويشارك في بطولة الدورى 18 ناديًا، هم الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية .