مشوار بيراميدز كاملًا في الدوري.. تعرف على جولتي مواجهتي الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

تعرف بيراميدز على ترتيب مواجهات منافسيه في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز بعد القرعة التي أجريت اليوم الأحد في أحد فنادق القاهرة.

ويبدأ بيراميدز مواجهاته في الدوري بملاقاة إنبي في الجولة الأولى، على أن ينهي الموسم أمام طلائع الجيش.

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك في الجولة الثالثة، على أن يواجه الأهلي في الجولة الـ11.

وستتأجل مباراة بيراميدز ضد إنبي في الجولة الأولى نظرًا لمباراة هلال الساحل السوداني في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

وتنطلق المسابقة يوم 18 أكتوبر الجاري، وستعلن رابطة الأندية مواعيد مباريات المسابقة كاملة حتى النهاية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

قرعة بيراميدز في الموسم الجديد من الدوري:

الجولة الأولى: إنبي - بيراميدز

الجولة الثانية: بيراميدز - المصري

الجولة الثالثة: الزمالك - بيراميدز

الجولة الرابعة: بيراميدز – البنك الأهلي

الجولة الخامسة: حرس الحدود - بيراميدز

الجولة السادسة: بيراميدز – المقاولون العرب

الجولة السابعة: الإسماعيلي - بيراميدز

الجولة الثامنة: بيراميدز - أسوان

الجولة التاسعة: الداخلية - بيراميدز

الجولة العاشرة: بيراميدز – الاتحاد السكندري

الجولة الـ11: الأهلي - بيراميدز

الجولة الـ12: بيراميدز – غزل المحلة

الجولة الـ13: فيوتشر - بيراميدز

الجولة الـ14: بيراميدز - فاركو

الجولة الـ15: سموحة - بيراميدز

الجولة الـ16: بيراميدز – سيراميكا كليوباترا

الجولة الـ17: طلائع الجيش - بيراميدز