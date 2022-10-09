مصطفى محمد أساسيًا مع نانت في مواجهة رين بالدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - يدخل المهاجم المصري مصطفى محمد في تحد جديد مع نادي نانت الفرنسي في الدوري الممتاز، عندما يحل ضيفًا على رين في الجولة العاشرة من المسابقة.

ويتواجد المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت خلال المواجهة ليقود الخط الهجومي للفريق إلى جانب الفرنسي لودوفيتش بلاس.

ويحتل نانت المركز 18 في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط، بينما يحل رين في المرتبة السابعة بعدما حصد 15 نقطة في المراحل التسع السابقة.

ويرغب مصطفى محمد في قيادة فريقه للابتعاد عن مراكز مؤخرة الترتيب في الدوري الفرنسي، في ظل تحقيق الفريق لانتصار واحد فقط منذ بداية المسابقة.