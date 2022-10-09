مشوار الأهلي كاملًا في الدوري.. البداية ضد الإسماعيلي والختام أمام المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

تعرف الأهلي على ترتيب مواجهات منافسيه بعد إجراء قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2022-2023 اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة.

ويبدأ الأهلي موسمه في الدوري المصري بمواجهة الإسماعيلي، كما كان الحال في الموسم الماضي، فيما ينهي الموسم بملاقاة المقاولون العرب.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز في الجولة الـ11، فيما يلعب مع المصري في الجولة الـ13، ثم الزمالك في الجولة الـ14.

وينطلق الدوري المصري يوم 18 أكتوبر الجاري، لكن مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة الافتتاحية ستتأجل لظروف مشاركة الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لاستعادة لقب الدوري المصري هذا الموسم، بعد أن خسره في الموسميين الماضيين.

قرعة الأهلي في الموسم الجديد من الدوري المصري:

الجولة الأولى: الأهلي × الإسماعيلي

الجولة الثانية: الأهلي × أسوان

الجولة الثالثة: الأهلي × الداخلية

الجولة الرابعة: الأهلي × الاتحاد السكندري

الجولة الخامسة: الأهلي × طلائع الجيش

الجولة السادسة: الأهلي × غزل المحلة

الجولة السابعة: الأهلي × فيوتشر

الجولة الثامنة: الأهلي × فاركو

الجولة التاسعة: الأهلي × سموحة

الجولة العاشرة: الأهلي × سيراميكا

الجولة الـ11: الأهلي × بيراميدز

الجولة الـ12: الأهلي × إنبي

الجولة الـ13: الأهلي × المصري

الجولة الـ14: الأهلي × الزمالك

الجولة الـ15: الأهلي × البنك الأهلي

الجولة الـ16: الأهلي × حرس الحدود

الجولة الـ17: الأهلي × المقاولون العرب